Sterke daling van criminaliteit in politiezone Vlas

De betrokken burgemeesters en korpschef Rino Defoor stelden de cijfers vrijdag voor. Opvallend is de daling van het aantal woning- en auto-inbraken. Kortrijk, Kuurne en Lendelede kunnen een goed rapport voorleggen als het aankomt op criminele feiten. Na een stagnering van drie jaar, vooral te wijten aan de grotere controles op drugsdelicten, is de criminaliteit in 2016 afgenomen met 5,5 procent.

Inbraken

In Kortrijk alleen daalde het aantal woninginbraken met een kwart, de inbraak in appartementen zelfs bijna met de helft. Inbraken in bedrijven daalden met een vijfde in Kortrijk, maar namen licht toe in Kuurne en Lendelede. Ook het aantal autodiefstallen daalde spectaculair in Kortrijk met 38 procent. Bromfietsdiefstallen zaten dan weer in de lift met bijna de helft meer diefstallen tot 84 feiten.

"Ik zie drie oorzaken voor de dalende tendens", aldus burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "De structuur van het korps is gemoderniseerd en de samenwerking met andere politiezones en Frankrijk is aanzienlijk verbeterd. Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd, vooral in slimme camera's." Kortrijk kreeg er 16 ANPR-camera's met nummerplaatherkenning bij. "En een derde oorzaak is preventie. We zien ook een verhoogde maatschappelijke alertheid. De burger is een echte partner geworden voor de politie." Kortrijk voert onder meer sociale controle uit met hondenbaasjes. Ook de grenscontroles naar aanleiding van de terreuraanslagen in Frankrijk hebben zeker een impact. "We zien inderdaad minder Franse criminelen de grens overtrekken. Maar vergis u niet, vaak verleggen ze hun werkgebied naar het hinterland of opereren ze vanuit Antwerpen of Brussel."

