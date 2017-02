Stalker uit Blankenberge krijgt twee jaar cel, maar vrijspraak voor verkrachting

Op 26 januari 2016 verplichtte de beklaagde zijn vriendin om naakt voor zijn camera te poseren. Daarna moest ze enkele pornofilmpjes bekijken. Uiteindelijk zou de man haar tot anale seks gedwongen hebben. Het slachtoffer belandde na de feiten enkele dagen in het ziekenhuis met ernstige bloedingen.

Het koppel bleef nog enkele maanden samenwonen, omdat hij dreigde beelden van het slachtoffer online te zetten. Op 26 maart deelde hij in een discussie een klap uit, waarop zijn vriendin hem in mei toch uit het appartement liet zetten. De beklaagde werd op 23 mei aangehouden, maar bleef ook vanuit de gevangenis de vrouw lastigvallen. In september werd hij door de raadkamer vrijgelaten. Maar al na drie dagen had hij zijn voorwaarden geschonden door haar opnieuw te belagen, waardoor hij terug in de cel belandde.

Erectiestoornissen

De man was absoluut niet aan zijn proefstuk toe. In maart 1999 veroordeelde de Gentse strafrechter hem voor verkrachting en belaging van zijn echtgenote tot vier jaar celstraf, waarvan de helft met uitstel. Dat vonnis betekende een primeur, want het was de eerste veroordeling na de invoering van belaging als juridische kwalificatie in het najaar van 1998. Latere partners getuigden dat hij zich ook tegenover hen agressief opstelde.

De verdediging gaf toe dat er sprake was van belaging. "Maar de verkrachting wordt betwist. Mijn cliënt kampt namelijk door diabetes met ernstige erectiestoornissen", aldus meester Nicolas Vanspeybrouck. De verdediging vroeg om rekening te houden met de medische toestand van de beklaagde, die dringend geopereerd moet worden aan zijn voeten.

