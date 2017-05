Sociaal assistent krijgt twee jaar cel voor dealen

Via politionele informatie kwam aan het licht dat de sociaal assistent xtc, cocaïne en speed verkocht aan kleine dealers. Er werden verschillende mensen ondervraagd, onder andere iemand die bij hem in begeleiding was. Die verklaarde dat hij speed gekocht had aan zijn begeleider. De verdediging beweert dat hij zich over daklozen ontfermde en geen drugsverslaafden begeleidde.

Aanvankelijk ontkende de beklaagde alles, maar later gaf hij toe dat hij zelf al vele jaren drugs gebruikt. Toen hij twintig jaar geleden zijn vriendin verloor, raakte hij verslaafd. Hij begon te verkopen om zijn eigen cocaïneverslaving te kunnen bekostigen. De procureur sprak van verwerpelijk gedrag, omdat de man de gevolgen van drugs dagelijks op zijn werk ziet. "Hij heeft zijn positie misbruikt", klonk het.

De strafrechter geeft de man twee jaar cel, gekoppeld aan probatievoorwaarden. Hij zat twee maanden in voorhechtenis. Enkel dat deel van de gevangenisstraf is effectief. De veertiger moet ook een boete betalen.

