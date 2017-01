Sluwe juwelendief die op anderhalve dag 4 zaken beroofde, riskeert drie jaar cel

Voor hoofdbeklaagde Deniss P. vroeg het openbaar ministerie drie jaar effectieve celstraf. De man pleegde op anderhalve dag tijd vier professionele diefstallen in drie juwelierszaken in Brugge en een in Gent. Hij betwist de feiten niet. De drie andere beklaagden zouden telkens op verkenning zijn geweest en riskeren celstraffen tot twee jaar. Zij ontkennen dat echter met klem en vragen de vrijspraak. Het Gentse slachtoffer was in de Brugse rechtbank aanwezig en bevestigde dat hij enkel Deniss P. op 13 april vorig jaar in zijn winkel op bezoek had.

"Hij ging bijzonder geslepen tewerk", stelt Michel van der Donk, zaakvoerder van de juwelenzaak Lefebvre op het Koophandelsplein in Gent. "Ik toonde hem enkele stuks waarop hij mij vroeg om nog iets uit te halen in een kast aan de andere kant van de winkel. Intussen opende hij razendsnel de etalage en graaide een polshorloge van 13.000 euro mee. Toen ik weer bij hem lagen alle stuks die ik al had uitgehaald nog voor hem, waardoor ik geen argwaan kreeg. Pas 's avonds stelden we de diefstal vast. Op de camerabeelden konden we zien hoe de dader ijzig kalm bleef en na zijn bezoek rustig weg was gewandeld."

P. sloeg ook toe in de Brugse juwelierszaken Quijo, Diamand House en Nico Taeymans. De uitspraak volgt op 20 januari.

(AF)