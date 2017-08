Sluwe dief rooft kassa van Brugs restaurant Den Huzaar leeg

Maandag omstreeks 16 uur stapte een man het restaurant Den Huzaar in de Vlamingstraat in Brugge binnen. Hij vroeg of hij het toilet kon gebruiken en mocht zich van de ober naar de achterzijde van de zaak begeven. Maar in plaats van zijn behoefte te doen, verborg de man zich onder de trap en wachtte zijn kans af om zich achter de toog te begeven en de kassa leeg te halen. Met het gestolen geld in zijn zakken begaf hij zich vervolgens rustig naar de uitgang en verdween met de noorderzon. "Bij het buitengaan vroeg hij nog hoeveel zijn schuld was", zucht zaakvoerder Joris De Clerck aangeslagen. "Dat houd je toch echt niet voor mogelijk?"

"We hadden totaal niets door. Pas toen we de kassa weer openden, zagen we wat er gebeurd was. Maar de dader was intussen nergens meer te bekennen. We bekeken meteen de camerabeelden en zagen tot onze verbazing hoe sluw die man te werk was gegaan. Je ziet hem duidelijk wachten onder de trap tot de toog vrij is. In de zaak zaten aan twee tafels klanten, maar daar trok hij zich duidelijk helemaal niets van aan. Ofwel heeft die kerel enorm veel lef, ofwel heeft hij zijn slag zorgvuldig voorbereid. In de achttien jaar dat ik deze zaak run, heb ik zoiets alleszins nog nooit meegemaakt."

Beelden op Facebook

In de hoop de dader op te sporen, plaatste het restaurant de hallucinante beelden van de feiten op Facebook. Op enkele uren tijd werden de beelden meer dan duizend keer gedeeld. "De dader is zeer duidelijk te herkennen op de beelden. We hopen dat die beelden iets opleveren. Door de avondservice heb ik zelfs nog geen tijd gehad om aangifte te doen bij de politie. Daar maak ik uiteraard zo snel mogelijk werk van", aldus nog de zaakvoerder.

(AFr)