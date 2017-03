'Slechtste buurvrouw van het land' wordt onwel op haar proces

Op het proces rond een van de oudste burenruzies van het land is een 65-jarige vrouw uit Brugge, die terechtstaat als beklaagde, woensdagmiddag onwel geworden. De vrouw had net te horen gekregen dat het parket de straf die ze in eerste aanleg met uitstel had gekregen nu effectief wil laten worden. Na tussenkomst van het verplegend personeel kon het proces in het Gentse hof van beroep voortgezet worden.

De zaak draait rond de aanhoudende pesterijen door Luc (63) en Laurette (65) De Vos uit de Dorpsstraat in Sint-Michiels bij Brugge. Al minstens vijftien jaar terroriseren broer en zus De Vos de hele buurt. Ze roepen, schelden & tieren, gooien rotte eieren, kieperen water over hun buren, dumpen glasscherven in de tuinen waar kinderen spelen, vernietigen voetballen en vallen bezoekers verbaal aan: de waslijst aan klachten van de buren is eindeloos.

In 2003 volgde een eerste veroordeling, maar die volstond blijkbaar niet. In 2016 werden nieuwe klachten behandeld voor de rechtbank van Brugge, die uiteindelijk besliste om Luc De Vos te veroordelen tot een jaar effectieve celstraf, zijn zus Laurette kreeg een jaar met uitstel. "Kus mijn kloten, ik ga in beroep", riep Laurette daarop naar de rechtbank.

Dat beroep kwam vandaag voor in het Gentse hof van beroep. De advocaat van broer en zus De Vos pleitte dat zijn cliënten allebei nu de feiten wel bekennen en vroeg voor hen een straf met uitstel. De procureur-generaal daarentegen eist dat Luc twee jaar effectief de cel in moet, voor Laurette eiste hij één jaar effectieve celstraf. De 65-jarige vrouw was daardoor blijkbaar zodanig van haar melk dat ze wartaal uitsloeg en plots op de grond viel. De aanwezige politiemensen ontfermden zich over haar en er werd ook een ambulance opgebeld. Nadat die gearriveerd was en de verplegers de vrouw een tiental minuten verzorgden, kon het proces weer voortgezet worden. Er zal uitspraak zijn op 5 april.

