Slachtoffer van verkeersagressie uit Bredene rijdt tegenwoordig rond met een dashcam

Jeroen T. raakte op 15 augustus vorig jaar verwikkeld in een discussie aan de tramsporen langs de Koninklijke Baan in Bredene. "Hij was al een hele tijd raar aan het rijden, toen hij plots een manoeuvre maakte waardoor ik zwaar in de remmen moest", vertelt slachtoffer William Hupperts (58) uit Bredene. "Ik claxonneerde om hem attent te maken op zijn rijgedrag, waarna de man uit zijn wagen stapte en begon te roepen. Meteen daarna begon hij ook op mijn auto te slaan en schoppen. Ik wist echt niet wat er gebeurde." Toch was de kous daarmee nog niet af.

"Enkele honderden meter verder - ik reed opnieuw achter hem - ging hij weer verschillende keren bruusk in de remmen en probeerde hij me zelfs van de baan te rijden. Pas toen hij doorhad dat ik hem nogmaals voorbijsnelde om naar de politie te rijden, liet hij me gerust en vluchtte hij weg. Gelukkig kon ik zijn nummerplaat noteren", aldus William. De beklaagde bekende de feiten, maar kwam niet opdagen voor zijn proces. Voor de schade aan de wagen moet T. 1.500 euro ophoesten. "Sindsdien rij ik met een dashcam om alles te registreren", besluit het slachtoffer.

