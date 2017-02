Slachtoffer schietpartij in Stasegem buiten levensgevaar

Iets voor sluitingstijd drong een gewapende en gemaskerde dader de zaak binnen en stormde meteen naar het bureau van de zaakvoerster. De dader eist meteen geld en bedreigde de zaakvoerster met een vuurwapen. De dader loste daarop een eerste schot, waarbij de kogel in het plafond terechtkomt.

Toen even later de werknemer binnenkwam, is een schermutseling ontstaan tussen hem en de dader. Daarbij werden nog 5 schoten gelost, waardoor de werknemer geraakt werd aan de lever en de longen.

De dader moest uiteindelijk afdruipen zonder buit en vertrok terug met gierende banden. De werknemer - een Pool van 51 - raakte bij de overval zwaargewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek is nog aan de gang. De man die zwaargewond raakte, zou buiten levensgevaar zijn. Dat kan het West-Vlaamse parket, afdeling Kortrijk, zondagmiddag meegeven.

(NDZ/Belga)