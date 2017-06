Sjoemelende diaken uit Izegem riskeert vier jaar cel

De bal ging aan het rollen nadat speurders een tip kregen over verdachte financiële transacties op de bankrekeningen van Marc V., een mislukte soapacteur uit Knokke die ooit nog rolletjes in Baantjer en Wittekerke versierde. Op zijn rekeningen werden plots enorme bedragen gestort door Didier M. De speurders reconstrueerden waar het geld vandaan kwam. Het geld werd via de vzw Diakenfonds, een vzw van Didier M., doorgestort aan Marc V. en bleek afkomstig van de rekeningen van de kloosterorde van de Heilige Vincentius a Paolo in Anzegem. In totaal ging het om 2,15 miljoen euro.

