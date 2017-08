Site van Liquidfloors in Zwevegem krijgt inbrekers over de vloer

"Bij onze opstart op vrijdagmorgen werd duidelijk dat alle aanwezige bestelwagens waren opengebroken", aldus ceo Miguel Garcia. "Alle werkmaterieel zoals haakse slijpers, industriële stofzuigers, schuurmachines, diamantschijven en andere dure machines werden gestolen. Gelukkig waren niet alle wagens ter plaatse. Het gaat nu over een tiental opengebroken laadruimtes. De politie kwam ter plaatse maar kon uiteindelijk enkel nog de vaststelling opmaken. Het is een laffe, laaghartige daad van mensen die liever roven dan werken. Dit is geen alleenstaand geval. Net als intusses vele andere bestolen bedrijfsleiders en zelfstandigen uit de streek hopen we op aangescherpte waakzaamheid van de lokale ordediensten en strenge straffen voor daders."