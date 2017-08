Schutter fitnessmoord Dadizele blijft in de cel

Moorsledenaar Tom K., de vermoedelijke schutter in de zaak van de fitnessmoord in Dadizele vorig jaar, blijft in de cel. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling heeft zijn aanhouding zonet bevestigd. Zijn advocaat wil hem desondanks toch binnen de week op vrije voeten krijgen.