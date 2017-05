Ruim drie jaar effectief voor diefstallen bij Colruyt

Procureur Mike Vanneste benadrukte dat de beklaagde zich blijkbaar weinig aantrekt van zes eerdere veroordelingen voor diefstal. "In dit dossier wordt hij verschillende keren op heterdaad betrapt, maar ook daar trekt hij geen lessen uit." Enkele weken na zijn vrijlating liep hij in oktober 2016 weer tegen de lamp in de Colruyt in Ronse, waardoor hij sindsdien weer in voorhechtenis zit. In totaal moet hij zich verantwoorden voor veertien winkeldiefstallen, een diefstal met geweld en twee pogingen tot diefstal. Hij sloeg sinds het najaar van 2015 onder andere toe in de Colruyt van Blankenberge, Knokke, Waregem, Deinze en Tienen.

Echtscheiding

M.B. ging vooral aan de haal met flessen sterke drank. De verdediging legde uit dat de Congolees na een moeilijke echtscheiding op straat leefde en zo een centje probeerde te verdienen. "Hij stal die flessen op vraag van een Brusselse winkelier en verkocht ze aan hem", aldus meester Ellen Eneman. De verdediging merkte op dat de beklaagde in Leuven al één jaar effectief kreeg voor feiten uit dezelfde periode. Meester Eneman vroeg om de bijkomende bestraffing beperkt te houden, maar daar had de rechter geen oren naar.