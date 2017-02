Roemeens duo geklist tijdens controle in Zulte

Ze besloten het voertuig achterna te rijden en konden het voertuig onderscheppen op het kruispunt Kastanjelaan - Kapellestraat.

In het voertuig bevonden zich twee inzittenden en werd er op de achterbank inbrekersmateriaal aangetroffen. In de koffer van het voertuig werd bovendien allerhande werfmateriaal aangetroffen. Dit materiaal bleek, na verder onderzoek, afkomstig van een inbraak in een lichte vrachtauto in de Olsenestraat in Zulte. De twee daders van 18 en 21 jaar beiden met de Roemeense nationaliteit werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hun aanhouding werd bevestigd.

(LVA)