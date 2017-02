Restaurantuitbater op klaarlichte dag op straat bedreigd met wapen in Kortrijk

Er ontstond een schermutseling, waarna de dader de vlucht nam. Het onderzoek loopt, zo meldt de Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen.

De uitbater van Italiaans restaurant Da Franco aan de Grote Markt was met zijn inkomsten op weg naar de Europabank in de Leiestraat, toen hij een vuurwapen op zich gericht kreeg. De in het zwart geklede overvaller had een kap op zijn hoofd. Na een schermutseling, nam de onbekende de benen, zonder buit.

Het onderzoek naar de dader is volop aan de gang.

