Restaurantuitbaatster krijgt schadevergoeding na racistische praat op Facebook

Zaakvoerster Nadine Ngalula (35) van restaurant Melanzane in Meulebeke kreeg in november 2015 vrijwel meteen een hoop verwijten naar het hoofd geslingerd. "Het was echt gênant. Het ging zelfs zo ver dat enkele klanten het restaurant verlieten. Toen ze bleven moeilijk doen, hebben we gevraagd om onze zaak te verlaten", getuigt Nadine.

De verbijstering van de restauranthouders was groot toen ze nog geen uur later zowel op de persoonlijke Facebookpagina van de vrouw uit Tielt als die van hun zaak racistische praat kregen te verwerken. "Ik maak jou en je bruin wijf kapot. Volgens mij is de kok gewoon te lui, zoals de rest van het personeel. Dikke negers die nog geen aperitief kunnen schenken. De zwarte teef te lui om te bedienen", stond er te lezen.

Ngalula en haar man dienden een klacht in en vroegen in de Brugse rechtbank een schadevergoeding van 2.500 euro. Die kregen ze maandagochtend toegekend. De zaakvoerster zelf trok zich de feiten hard aan. "Die beledigingen deden natuurlijk pijn", aldus Nadine Ngalula. "Ik was echt in shock. Hoe kan iemand nu zoiets doen? Ik begrijp het echt niet. En dan te bedenken dat racisten ook pita eten, hé. Onlogisch toch? Maar blijkbaar zijn we niet alleen. Wat de familie van de man die bij de aanslagen in Turkije om het leven kwam, moet slikken... Onbegrijpelijk."

Met het proces en vonnis hoopt het koppel vooral dat er een duidelijk signaal wordt gegeven dat dergelijke uitspattingen niet kunnen.

(MM)