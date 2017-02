Rechtbank in Brugge veroordeelt Erdal tot 15 jaar voor drievoudige moord in Turkije

Op 9 januari 1996 werden zakenman Özdemir Sabanci, zijn secretaresse en Haluk Gorgün, directeur-generaal van Toyota Turkije, in de gebouwen van de Sabanci Holding in Istanboel doodgeschoten. Op dat moment was Fehriye Erdal in het bedrijf aan de slag als koffiedame. Zij loodste de schutters Ismail Akkol en Mustafa Duyar het gebouw binnen. Mustafa Duyar gaf zich eind 1996 al aan bij de Turkse ambassade in Syrië. Hij bekende de feiten, maar werd in 1999 in een Turkse gevangenis vermoord. Ismail Akkol werd pas na bijna 20 jaar in Griekenland ingerekend. Zijn proces is momenteel nog aan de gang in Istanboel.

Na haar vlucht naar België werd Erdal in 1999 in Duinbergen opgepakt voor onder andere bendevorming en verboden wapenbezit. Ondanks toezicht van de Staatsveiligheid wist de verdachte in 2006 te ontkomen. Uiteindelijk kreeg Erdal twee jaar met uitstel voor inbreuken op de wapenwet. Ondertussen had Turkije al lang om haar uitlevering gevraagd voor de drievoudige moord. België ging daar niet op in, waarop de familie Sabanci in België klacht met burgerlijkepartijstelling indiende. Uiteindelijk oordeelde het hof van cassatie dat België inderdaad bevoegd was om de zaak te behandelen.

Onmiddellijke aanhouding bevolen

In eerste instantie wilde het federaal parket het dossier naar het hof van assisen laten verwijzen. Door een wetswijziging werd de zaak uiteindelijk op 5 december voor de correctionele rechtbank behandeld. Tijdens het onderzoek werd Erdal verdedigd door meester Paul Bekaert, maar voor het proces liet de beklaagde verstek gaan. De rechtbank heeft haar onmiddellijke aanhouding bevolen. Als ze ooit zou gearresteerd worden, kan ze nog verzet aantekenen tegen het vonnis.

Eigenlijk was Özdemir Sabanci een toevallig slachtoffer. DHKP-C had het gemunt op CEO Sakip Sabanci, die zich in een ander bureau op dezelfde verdieping bevond. De zoon van Özdemir Sabanci kreeg zijn vordering van 1 euro schadevergoeding toegewezen. "Wij zijn tevreden met de uitspraak. Voor mijn cliënt is het vooral belangrijk dat de feiten bewezen zijn", aldus zijn advocaat Luc Arnou.

