Proces over fatale overdosis in Sint-Andries uitgesteld

Het slachtoffer kwam in de nacht van 7 op 8 oktober 2016 om het leven in de woning van Barry D. in Sint-Andries Brugge. Haar vriend beweerde dat ze al helemaal van de kaart was toen ze die avond bij hem aankwam. Ze was ook te verward om nog een gesprek mee te voeren. In een nieuw verhoor heeft de verdachte die verklaring vrij snel moeten aanpassen. Hij blijft er wel bij dat hij de vrouw geen drugs toediende. Uiteindelijk verwittigde D. zelf de hulpdiensten.

Het onderzoek wees uit dat C.V. bezweken was aan de gevolgen van een overdosis heroïne. In dat kader kwam Birger V. begin december in het vizier van de speurders als mogelijke leverancier van de drugs. V. werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor drugsfeiten en zit sindsdien in de cel. De verdachte geeft toe dat hij dealde, maar beweert dat hij de heroïne zeker niet rechtstreeks aan het slachtoffer heeft verkocht. De derde verdachte Glenn V. zit niet in voorhechtenis.

