Live Proces Kasteelmoord: "Dr. André Gyselbrecht kan tot 30 jaar cel krijgen"

10:27

Welke maximumstraf kan André Gyselbrecht krijgen?

Dat is de vraag die Filip D'Hont zich stelt. Voor assisen is dat meteen duidelijk, het staat in het starfwetboek. "In deze zaak kan ik aan mijn cliënt niet vertellen wat zijn maximumstraf is. Het kennen van de mogelijke maximumstraf, is dat niet de basis van een goede verdediging?"

"Wij gaan ervan uit dat hij maximaal 20 jaar kan krijgen. Mocht uw zetel (de voorzitter, nvdr) er anders over denken, dan zouden we als verdediging hier graag over verwittigd worden."