Politiezone Westkust waarschuwt voor wisseltruc

Op dinsdag gebeurden in de namiddag 3 pogingen wisseltruc op de Zeedijk te Oostduinkerke. Ook in de regio Bredene-Middelkerke was een verdachte op dinsdag in verschillende handelszaken actief. Vermoedelijk gaat het om dezelfde vrouw.

Omdat ze mogelijks elders nog opnieuw haar kans zal wagen, deelt de PZ Westkust graag haar persoonsbeschrijving. Het gaat om een kortharige blonde vrouw tussen de 40 en 45 jaar oud, met een groene of blauwe jas, een grijze jeans, sportschoenen en een getaande huidskleur.

(Foto Istock)