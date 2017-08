Politiezone Westkust waarschuwt handelaars nogmaals voor wisseltruc

In de meeste gevallen is een vrouw van 40 à 45 jaar oud met getaande huidskleur betrokken. Bij de eerste 3 feiten had ze blond haar in een staartje. Bij de overige feiten had ze zwart haar. Vermoedelijk kleurde ze het ondertussen zwart. Bij enkele feiten was ze in het gezelschap van een man met bruin/rossig haar (eveneens +/- 40 jaar), baard, snor en een tattoo van zijn schouder tot elleboog. In sommige gevallen heeft hij een langere baard, daarna een getrimde baard en snor.

Ook een andere vrouw komt in beeld (zelfde leeftijd). Soms is ze alleen, soms in het gezelschap van de vrouw die eerst blond haar had en daarna zwart. De tweede vrouw is zwaarder gebouwd en heeft eveneens zwart haar in een staart en een getaande huidskleur. Belangrijk om weten is dat ze Franstalig zijn.

Zorgen voor verwarring

Ze gebruiken steeds dezelfde modus. Ze leiden het personeel zodanig af zodat ze in de war raken. De verdachten zijn goedlachs, geven complimenten aan de slachtoffers in kwestie, ... Meestal laten ze de bestelde zaken achter zonder deze te consumeren of moeten ze naar buiten om iemand te halen, geld af te halen, ... Uiteraard komen ze hierna niet meer terug. Ze betalen meestal met een briefje van 50 euro of 200 euro en zoeken terwijl naar wisselgeld. Door de afleiding en het eindeloze gepraat van de verdachten, trappen de meeste handelaars in de val en krijgen de verdachten steeds wisselgeld terug op het bedrag dat ze nooit betaalden...

Voorlopig stelt de politie geen nieuwe feiten vast in de politiezone Westkust, maar de kans bestaat dat de verdachten opnieuw zullen toeslaan, al dan niet door hun uiterlijk opnieuw te veranderen. In naburige politiezones plegen dezelfde verdachten eveneens wisseltrucs. Een man in maatpak met bril en getaande huidskleur en een zwaarlijvige vrouw met getaande huidskleur komen daar onder andere in beeld. De politie wil alle handelaars uit de zone Westkust nogmaals vragen om alert te blijven, de verdachten bezig te houden indien ze hun handelszaak betreden en hen onmiddellijk te bellen op het nummer 058 533 000.

(Foto Istock)