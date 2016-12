Politiezone Grensleie waarschuwt voor inbraken tijdens oudejaarsnacht

"Bij ons is er geen exponentiele stijging merkbaar van het aantal gevallen van inbraken in de eindejaarsperiode", weet commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. "Dat wil echter niet zeggen dat men niet voorzichtig moet zijn. Veel kan voorkomen worden met eenvoudige maatregelen."

Op de website www.veiligewoning.be staan een heleboel tips om inbraken te vermijden. "Een aantal goede gewoontes zijn de ramen, deuren en buitendeuren te sluiten, ook al ben je maar voor eventjes weg. Vergeet ook de kleine raampjes niet, zoals het toiletraampje", aldus de website. "Laat geen sleutels op de binnenkant van de deur zitten en berg sleutels ook niet op in een speciaal kastje vlakbij de deur. Verberg geen sleutels op traditionele bergplaatsen, zoals onder de mat of onder een bloempot. Geef de sleutels aan buren die je kan vertrouwen. Hang aan de deur ook geen briefje dat op jouw afwezigheid kan wijzen. Ook geen goed idee is het melden van de periode van je afwezigheid op je antwoordapparaat."

Gratis preventief advies

Voor buiten en rond de woning zijn er enkele eenvoudige maatregelen te nemen om inbrekers we te houden. "Laat geen ladders, vuilnisbakken en andere voorwerpen waarvan dieven dankbaar gebruik kunnen maken in de tuin liggen. Bewaar het materiaal achter slot en grendel. Sluit het tuinhuis goed af en bewaar gereedschap in de mate van het mogelijke binnenshuis. Zet bijvoorbeeld ook geen verpakking van gekochte spullen, zoals een computer, bij het huisvuil. Dit trekt immers de aandacht van personen met slechte bedoelingen." Zorg ervoor dat de woning verlicht is bij afwezigheid. Een klein lichtje of een verlichting met een timer geeft de indruk dat er iemand thuis is.

Wie slachtoffer is geworden van een inbraak kan bij de politie gratis technopreventief advies inwinnen. "Inwoners van onze politiezone kunnen gratis en vrijblijvend persoonlijk advies bekomen", klinkt het. "Hierbij komt een ervaren technopreventief adviseur ter plaatse en wijst op de zwakke plekken van het gebouw. Na het bezoek krijgt men advies over de beveiliging van de woning. Momenteel wordt ook een aanmoedigingspremie gegeven aan inwoners van Menen en Wevelgem die aan inbraakpreventie doen." Mensen kunnen meer info krijgen bij de wijkagent of bij de preventiedienst van de stad Menen.

(CMW)