Politiezone Gavers: "Vacature voor wijkagent raakt moeilijk ingevuld"

De politiezone Gavers is dringend op zoek naar een nieuwe inspecteur voor de interventiedienst. "Dat komt omdat ik coördinator van de wijkwerking ben geworden en een collega van de interventie in principe mijn taken zal overnemen. Een vacature voor een wijkagent raakt immers nóg moeilijker ingevuld", vertelt Bavikhovenaar Frank Mailliard (54).