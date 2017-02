Politiezone Arro Ieper: "Schuiven met inspecteurs"

Politiezone Arro Ieper heeft een personeelstekort van 3,6 procent en doet het daarmee iets beter dan het West-Vlaamse gemiddelde. Opvallend is dat de zone op zoek is naar liefst zeven hoofdinspecteurs. "We vangen de tekorten op door de andere hoofdinspecteurs extra taken te laten uitvoeren", zegt korpschef Luc Deryckere. Ook in de lokale commissariaten laat dat zich voelen, onder meer in Vleteren.