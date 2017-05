Politie zoekt man die, gewapend met een mes, nachtwinkel probeerde te overvallen

Op woensdag 22 maart kwam een onbekende man tussen 2 en 2.30 uur de nachtwinkel 'Royal Shop' binnen. Hij kocht twee zakjes chips en verliet nadien de winkel. Vijf minuten later kwam de man terug en wandelde tot aan de kassa. Plots haalde hij een groot mes uit zijn jas. Hij riep 'go out' naar de uitbater, maar deze bleef staan en vroeg aan de dader wat hij wilde. Een vriend van de uitbater kwam er bij en deed alsof hij de politie belde.

De verdachte zag dit en vroeg nog of er naar de politie werd gebeld, waarbij hij het mes terug in zijn jas stak, de jas dicht deed en rustig naar buiten wandelde, zonder buit. Het gaat om een blanke man. De man sprak Engels en was volledig in het zwart gekleed.

Wie de man herkent of meer weet, neemt best contact op met de politie.