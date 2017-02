Politie zoekt camerabeelden om moord op Sofie Muylle op te lossen

Op zondagmorgen 22 januari 2017 omstreeks 12.20 uur werd op het strand van Knokke, ter hoogte van de woning Zeedijk nummer 671, het levenloze lichaam aangetroffen van de 27-jarige Sophie Muylle.

De politie heeft reeds tal van camerabeelden verzameld, maar is op zoek naar nog meer beelden van die bewuste zondag 22 januari die in het bezit zouden zijn van particulieren of handelszaken. Vooral de regio tussen de Nederlandse grens en de grens met de buurgemeente Zeebrugge enerzijds en het gebied gelegen tussen het strand en de assen N34 Elisabethlaan, Bayeauxlaan, Lippenslaan, Dumortierlaan en de Kustlaan.

Personen die over dergelijke camerabeelden beschikken, gelieve deze beelden te vrijwaren en u te melden op het telefoonnummer 0800/30300 of via het emailadres opsporingen@police.belgium.eu. De onderzoekers zullen dan contact opnemen om de beelden bij u op te halen.

(Belga)