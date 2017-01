Politie waarschuwt voor 'ransomware' nadat Iepers bedrijf slachtoffer werd

Letterlijk vertaald betekent ransom 'losgeld'. Ransomware is een programma dat een computer (of de gegevens die erop staan) blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te 'bevrijden'. Om de bestanden terug te krijgen worden vaak duizenden euro's gevraagd. Er wordt gevraagd om te betalen met bitcoins en veelal wordt ook één bestand vrijgegeven als bewijs dat zij de 'regie ' in handen hebben.

De politie raadt bedrijven én particulieren aan om een externe back-up te maken van computerdata.

>> Meer info : www.nomoreransom.org