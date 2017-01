Politie-inspecteur die moet getuigen in rechtbank, heeft identiteitskaart niet bij

De inspecteur moest getuigen in een zaak van een bestuurder die lastig deed bij een alcoholcontrole in Diksmuide. Voordat hij kon getuigen moest de politieman zijn identiteitskaart tonen aan de politierechter, maar de man stelde met ontzetting vast dat hij die niet op zak had. Hij kreeg van de rechter de toestemming om het document uit de politiecombi te halen, maar toen hij even later terug kwam, moest de jonge politieman enigszins gegeneerd bekennen dat zijn identiteitskaart ook niet in de auto te vinden was. De getuigenissen konden wel allemaal gedaan worden.

De bestuurder was bij de agenten in het vizier gekomen doordat hij enkele keren de Grote Markt van Diksmuide wou oprijden zonder zijn richtingaanwijzer te gebruiken. De man blies eerst niet echt door tijdens de alcoholtest en weigerde vervolgens dat een arts een bloedproef afnam. De zaak komt op 13 februari weer voor. De rechter maande de politieagent nog aan om niet achter het stuur van de politiecombi te kruipen.

(MMA)