Politie Arro Ieper raadt prijswinnaars af om cadeau te ontvangen

"We hebben een aantal meldingen gekregen van verdachte oproepen", laat de politiezone Arro Ieper weten op haar Facebookpagina. "Mensen worden opgebeld door het nummer 0031 78485037 met de vraag of er iemand kan langskomen om een cadeau af te geven. Wij raden aan hier niet op in te gaan." Verschillende mensen reageerden al dat ze opgebeld werden door het nummer.