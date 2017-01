Polen, die fietser van de weg maaiden in Passendale, komen donderdag voor Ieperse strafrechter

Ze worden allemaal vervolgd voor schuldig verzuim. De bestuurder moet ook verschijnen voor onopzettelijke slagen en verwondingen en vluchtmisdrijf.

Op 4 september reed een bestelwagen een jongeman van de weg in de 's Graventafelstraat in Passendale. De 21-jarige fietser liep een zwaar hersentrauma op, maar herstelde. De bestuurder van de Iveco Daily en zijn vriendin vluchtten na het ongeval naar hun thuisland Polen, waar ze half september werden gearresteerd. Robert P. (39) en Magdalena G. (29) werden uitgeleverd aan ons land. Zij zitten nog altijd in de cel.

Ook twee medepassagiers werden gearresteerd. Zij zijn vrijgelaten, maar zullen zich ook moeten verantwoorden voor schuldig verzuim. Ook zij lieten na de fietser te helpen, meent het parket. Het gaat om een man van 39 en een vrouw van 19, eveneens van Poolse afkomst.

(Belga - Foto a-WSG)