Plopsaland stelt zich burgerlijke partij voor imagoschade in verkrachtingszaak jobstudent

Het openbaar ministerie vorderde een effectieve gevangenisstraf van acht jaar.

Het slachtoffer ging in de paasvakantie van 2015 als poetshulp aan de slag bij Plopsaland. Daar leerde hij fotograaf en ex-seizoensmedewerker C.P. kennen. In het Plopsa Theater begon de man de minderjarige jongen regelmatig te betasten. Later begon C.P. het slachtoffer ook via Facebook en sms met berichten te bestoken.

Uiteindelijk zou de verdachte in mei 2016 het slachtoffer naar zijn woning gelokt hebben. De jongen kreeg een verdovend middel toegediend en werd verkracht. Enkele weken later ontdekte de moeder van het slachtoffer de schunnige berichten van de verdachte. Bij een onderzoek in het ziekenhuis kwamen bij het slachtoffer nog door de verkrachting veroorzaakte verwondingen aan het licht.

C.P. zit sinds juni in de gevangenis en heeft het misbruik bekend. Volgens de beklaagde klopt het echter niet dat hij het slachtoffer in Plopsaland leerde kennen. Ze zouden elkaar naar eigen zeggen pas ontmoet hebben door de verkoop van een wielertruitje. Plopsaland stelde zich burgerlijke partij en vorderde 25.000 euro voor de geleden imagoschade.

De rechter doet uitspraak op 31 januari.

