Perverse roofmoordenaar uit Beveren krijgt 28 jaar cel

Op donderdagavond 3 januari 2013 trok de 17-jarige Gillian Vandamme naar de woning van Maurisette Poiré in de Grensstraat, tussen Ardooie en Roeselare. De 83-jarige weduwe van industrieel Theo Van De Loock woonde er alleen, in haar villa tussen de bomen. Vandamme nam een paal, gooide een raam in en drong het huis binnen. Daar zag hij Maurisette op de trap zitten. De jongeman verstijfde, maar greep dan zijn mes en stak het slachtoffer 34 keer. Hij graaide haar gsm en de sleutels van haar Land Rover Fr...