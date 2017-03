Perverse roofmoordenaar uit Beveren krijgt 28 jaar cel, verdediging wellicht in beroep

Op donderdagavond 3 januari 2013 trok de 17-jarige Gillian Vandamme naar de woning van Maurisette Poiré in de Grensstraat, tussen Ardooie en Roeselare. De 83-jarige weduwe van industrieel Theo Van De Loock woonde er alleen, in haar villa tussen de bomen. Vandamme nam een paal, gooide een raam in en drong het huis binnen. Daar zag hij Maurisette op de trap zitten. De jongeman verstijfde, maar greep dan zijn mes en stak het slachtoffer 34 keer. Hij graaide haar gsm en de sleutels van haar Land Rover Freelander mee en vluchtte naar buiten. Omdat hij de jeep niet direct gestart kreeg, begon hij het instructieboekje te lezen. De 17-jarige jongen kreeg plots zin in seks. Hij ging terug naar binnen, verkrachtte het lijk van de bejaarde vrouw, maar trok zich terug. Hij masturbeerde nadien naast het lijk. Daarna stak hij het haar van het slachtoffer in brand, stapte in de auto en reed weg.

Even verderop, op de E403 in Oekene, kreeg hij een lekke band en liet hij de wagen achter. Hij bracht de nacht door in een kraakpand in Beveren en trok nadien naar zijn oma en later naar het huis van zijn vader, waar de politie hem later oppakte.

Ter beschikking van strafuitvoeringsrechtbank

Het openbaar ministerie had 30 jaar cel geëist, de verdediging vroeg 20 jaar cel. De rechtbank besloot uiteindelijk om de jongeman te veroordelen tot 28 jaar cel.

Blijkbaar moest bij het bepalen van de maximumstraf rekening worden gehouden met het feit dat hij minderjarig was op moment van de feiten en dat de zaak gecorrectionaliseerd werd. Daarom moest er een trapje lager worden gegaan dan 30 jaar. Een trapje komt neer op twee jaar cel. Het verspringt met andere woorden per twee jaar.

Daarnaast blijft hij na het uitzitten van die straf nog 8 jaar lang ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Die zal uiteindelijk moeten oordelen of en onder welke eventuele voorwaarden Gillian Vandamme ooit kan vrijgelaten worden.

Ouders draaien mee op voor schadevergoeding

De gescheiden ouders van de jonge roofmoordenaar zijn op burgerlijk vlak mee aansprakelijk gesteld. Zij zullen dus een deel van de schadevergoedingen moeten betalen. De ouders wezen die aansprakelijkheid af omdat volgens hen geen enkele ouder kan vermijden dat hun kind zo'n feiten zou plegen. De rechtbank ging daar niet mee akkoord en wees beide ouders erop dat ze wel degelijk steken hebben laten in de opvoeding. "Gillian vertoonde lang problematisch gedrag en daar is niets aan gedaan", klonk het. De rechtbank kende in totaal bijna 50.000 euro schadevergoeding toe aan de vier zonen, hun partners en de kleinkinderen van Maurisette Poiré.

Verdediging in beroep?

Uit een verslag van de behandelende psychologe in de jeugdgevangenis van Tongeren is gebleken dat Vandamme wel degelijk schuldbesef heeft. Hij zou open staan voor verdere begeleiding. "Hopelijk blijf je je goed gedragen. Dat ene leven is door jou om zeep, maar jouw leven kan je nog redden. Je bent nog jong, ik hoop dat je je herpakt", zei de voorzitter.

De advocaat van Gillian Vandamme was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar op het vonnis. De kans lijkt wel groot dat de verdediging beroep zal aantekenen. Tijdens de debatten had meester Serge Defrenne immers geargumenteerd dat 20 jaar cel de maximumstraf is.

(LK/AFr/Belga)