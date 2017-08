Persoon aangehouden nadat vrouw overlijdt aan overdosis drugs in Roeselare

In de nacht van woensdag op donderdag overleed een vrouw van 55 in een appartementsgebouw in de Ardooisesteenweg aan een overdosis heroïne. Vier personen die daar aanwezig werden, werden gearresteerd. Een van hen bleek niets met de feiten te maken te hebben en kon na verhoor beschikken.

Drie anderen worden verdacht van schuldig verzuim, inbreuken op de drugwet en het verschaffen van drugs met de dood tot gevolg. Een van de drie blijft voorlopig in de cel, de twee anderen zijn in verdenking gesteld.

