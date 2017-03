Partijen discussiëren over mogelijkheid debatten achter gesloten deuren te houden

"Het is belangrijk dat er vrank en vrij kan gesproken worden", aldus Rik Demeyer. "Die kinderen hebben al veel meegemaakt, daarom zal ik vragen om dat deel van de debatten met gesloten deuren te voeren." Hierop pikten andere advocaten in door te stellen dat die opsplitsing eigenlijk onmogelijk te maken valt. De advocaat van de familie Saelens zag nog een andere mogelijkheid. "Dan moet alles maar achter gesloten deuren behandeld worden. De hoofdrolspeler maakt van de bescherming van zijn kleinkinderen een motief, maar wil alles nu wel in de openbaarheid gooien", aldus meester Jan Leysen.

De advocaat van André Gyselbrecht reageerde als door een wesp gestoken. "U bent tussengekomen om dat uit het dossier weg te houden. Uw cliënt is alleszins niet geplaatst om te oordelen over de belangen van die kinderen", aldus meester Johan Platteau, die ook de situatie met de voogd ad hoc hekelde. "Het OM heeft ons in een onmogelijke situatie gebracht. De advocaat van de voogd ad hoc had het dossier al lang voorbereid, nu zitten we plots met iemand die het dossier niet kent."

De Nederlandse advocaat van Evert de Clercq drong aan op een openbaar proces. Volgens meester Sidney Smeets moet zijn cliënt zijn onschuldig in de openbaarheid kunnen aantonen. Zijn medepleiter Thomas Gillis voegde eraan toe dat heel veel details sowieso al in de pers verschenen zijn.

De verdediging van Larmit en het OM gedragen zich naar de wijsheid van de rechtbank. "Het belang van de kinderen staat voorop, maar wij willen het debat volledig in de openbaarheid houden. We hebben hier al genoeg verwijten mogen horen", aldus procureur Céline D'Havé.

De verdediging van Serry zou schriftelijk willen besluiten over de heikele kwestie. Mogelijk zal de rechtbank daarom conclusietermijnen voorstellen. De rechters hebben zich rond 12.25 uur alleszins teruggetrokken voor beraad.

(BELGA)