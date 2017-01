Parket in beroep tegen vrijlating voor duinenmoord in Zeebrugge

Daardoor blijft Kenan B. nog zeker twee weken in de cel. De Turkse Rotterdammer blijft de moord op zijn Bulgaarse vriendin met klem ontkennen.

Het lichaam van Milena Raycheva kon pas na vier jaar onderzoek geïdentificeerd worden. Op 21 januari 2015 werd haar vriend van Turkse origine in Rotterdam opgepakt. De verdachte beweert dat hij zijn vriendin op 1 augustus 2010 voor het laatst zag in Calais, toen ze een trip naar Londen dachten te maken. Volgens de Rotterdammer zou het slachtoffer aan de haal zijn gegaan met 7.000 euro en haar valiezen. Op 17 augustus 2010 werd haar lichaam in Zeebrugge teruggevonden.

Niet in nauwe schoentjes

Kenan B. blijft ontkennen dat hij iets met de moord te maken heeft. DNA-onderzoek heeft de verdachte alleszins niet in nauwe schoentjes gebracht. Haren die aangetroffen werden op het lichaam van het slachtoffer bleken niet van B. te zijn. De getuigenissen van de familie Raycheva spelen wel in het nadeel van de verdachte.

Dinsdagochtend bepleitte meester Sevda Karsikaya, advocate van Kenan B., de vrijlating onder voorwaarden van haar cliënt. "Na twee jaar hechtenis is er nog steeds geen materieel element tegen mijn cliënt. Ik zie geen reden om hem verder in de gevangenis te houden", aldus meester Sevda Karsikaya.

10.000 euro borgsom

De raadkamer volgde het standpunt van de verdediging en wilde B. voorwaardelijk vrijlaten. De verdachte zou ook een borgsom van 10.000 euro moeten betalen. Zover kwam het niet, want het parket tekende beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer. De Kamer voor Inbeschuldigingstelling in Gent zal over twee weken de knoop moeten doorhakken.

