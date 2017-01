Parket in beroep in zaak van doodgereden meisje uit Gits, proces moet worden overgedaan

Dat meldt VTM Nieuws maandagavond. Bij het ongeval pleegde de bestuurder van 32 uit Aartrijke vluchtmisdrijf, nadat hij Saar dodelijk had aangereden toen ze met haar fiets de straat dwarste. Pas enkele uren later ging hij zich bij de politie aangeven. De man bleek te veel te hebben gedronken, op het verkeerde rijvak gereden te hebben bij het ongeval én reed ook nog eens te snel. Zijn auto was niet ingeschreven, had geen verzekering en was niet gekeurd. Bovendien was hij toen al niet aan zijn proefstuk toe: tien jaar voordien was hij al eens veroordeeld voor een ongeval met vluchtmisdrijf.

Toch vond de politierechter in Kortrijk twee weken geleden dat een veroordeling tot 2,5 jaar cel, maar volledig met uitstel, voldoende was. De man kreeg ook een rijverbod van nog geen vier jaar. Een bijzonder lichte straf dus, die als een kaakslag aankwam bij de ouders van het verongelukte meisje. Het parket van West-Vlaanderen volgt hen nu in hun oordeel en heeft beroep aangetekend tegen het vonnis. Daardoor moet het volledige proces opnieuw worden overgedaan.

(FJA)