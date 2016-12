Parket houdt nieuwe vrijlating voor dodelijke steekpartij op Brugse Markt tegen

De Leuvenaar belandde na zijn vrijlating nog twee keer in de cel. Telkens omdat hij zijn voorwaarden schond. Hij raakte in mei 2014 betrokken bij de dodelijke steekpartij. Hij kreeg het toen samen met kameraad Suleyman B. aan de stok met Mikey Peeters (19). Suleyman B., die nog steeds voortvluchtig is, gaf Mikey zes messteken. De twee vluchtten weg en Mikey stierf.

Steven V.G. ging zichzelf een dag later wel aangeven. Vanmorgen verscheen hij een zoveelste keer voor de Brugse raadkamer. Die besliste om hem voor de derde keer vrij te laten onder voorwaarden. "Hij kampt met een probleem", zeggen zijn advocaten. "Maar daar zal hij zich nu residentieel voor laten opnemen in Oostende." Ondertussen lijkt het onderzoek zelf op zijn eind te lopen. Er wordt voorlopig niets meer verder onderzocht.

Het parket besliste echter om beroep aan te tekenen tegen de vrijlating. Daardoor blijft V.G. nog minstens twee weken langer in de gevangenis. Dan zal de KI in Gent beslissen over zijn verdere aanhouding.

