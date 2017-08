Overvallers dringen slaapkamer van Richard (91) uit Bredene binnen

De overval dateert al van vorige week, maar Richard Stragier (91) was de eerste dagen té onder de indruk om erover te praten. "Zoiets meemaken, dat kruipt in je kleren", zucht Richard. Hij woont samen met zijn vrouw in de Darwinwijk langs de Sportstraat in Bredene. Ze lagen te slapen, toen er plots - omstreeks 4 uur - iemand zijn keel vastgreep. "Ik wist niet wat er gebeurde. Alles was donker", zegt Richard. Een overvaller was de slaapkamer binnengedrongen. Hij zette vervolgens zijn voet op de borst van Richard en knevelde zijn benen met strips. De dader wou ook zijn handen vastbinden, maar Richard liet zich niet toen. "Ik heb me verweerd als een 'jonkheid'. Door de adrenaline vocht ik als een twintigjarige. Ik nam mijn alarmpistool en loste een schot. De dader schrok, maar deelde vervolgens enkele slagen uit. Tien minuten lang verweerde ik mij. Maar ik moest mij uiteindelijk gewonnen geven."

Volgens de Bredenaar droegen de daders bivakmutsen en spraken ze Roemeens. "Ik heb vroeger als buschauffeur vaak naar Roemenië gereisd en denk de taal herkend te hebben." De vrouw van Richard merkte niets van wat zich afspeelde in de kamer. "Ze is helaas al meer dan twintig jaar dement. Het leek alsof de daders dit wisten. Haar hebben ze gelukkig gerust gelaten." Richard had intussen ook strips rond zijn handen en een muilband in zijn mond. Op dat moment kwam een tweede overvaller de kamer binnen. Ze sleurden Richard op de grond en haalden een kluis uit de kleerkast. De muilband mocht af, Richard moest de code zeggen. "Door de schok wist ik het aanvankelijk niet meer. Na twee minuten kwam het terug: mijn geboortejaar. Een van de overvallers pikte de inhoud van de kluis. De andere hield me in bedwang met zijn voet op mijn arm."

Tijden zijn veranderd

De daders namen ook nog de portefeuille van Richard, zijn gsm en een zakje met juwelen mee en sloegen daarna op de vlucht. "Ik heb toen tien minuten gewacht. Tot het stil bleef. Dan heb ik mij naar de badkamer begeven, gerold als het ware, om de strips los te knippen. Ik liep vervolgens naar buiten om de buren ter verwittigen", zegt Richard. De politie kwam meteen ter plaatse. Richard legde een verklaring af. Het parket van Brugge werd op de hoogte gebracht. "Ik hoop dat het onderzoek iets oplevert. Door dit bekend te maken, roepen we de buurt op om waakzaam te zijn. Zelf zullen we ook een nieuw alarm plaatsen en hebben we al buitenverlichting met sensoren gekocht. We hebben hier vijftig jaar gewoond met de garage en de deuren open, maar de tijden zijn veranderd."

(DJ/EFO)