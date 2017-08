Overvallers casino in Nederland geklist in Damme, nog één voortvluchtig

Woensdagnacht rond werd er rond 4.15 uur een casino in Nederland overvallen. De overvallers sloegen op de vlucht per auto. Op de N49 (Natiënlaan) ter hoogte van Hoeke brug (Damme) werd de auto klemgereden en kon de politie twee van de drie overvallers oppakken.

De derde is nog steeds op de vlucht, er is niet bekend welke kant hij uitging. De politie vraagt daarom uit te kijken naar een verdacht persoon van allochtone origine. Wie de verdachte ziet, verwittigt best meteen de politie, want de persoon kan zeer gevaarlijk en agressief zijn.