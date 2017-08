Ouders van slachtoffer van Alexander Dean dienen klacht in bij Comité P

Het achttienjarige slachtoffer werd vorige maand samen met haar twee grootouders vermoord. Ze werden doodgestoken door Alexander Dean, de ex-vriend van het meisje. Later raakte bekend dat de dader ook een vierde slachtoffer, een 39-jarige fotograaf in Sint-Amandsberg, op zijn geweten heeft.

In de aanloop naar de moorden hadden de ouders verschillende keren aan de alarmbel getrokken omdat de dader het meisje stalkte. Maar ze voelen zich volledig in de steek gelaten door de politie. "Ik noem het onkunde van de politie", getuigt de vader van het 18-jarige slachtoffer aan VRT NWS. "De politie heeft de ernst van de zaak nooit duidelijk kunnen inschatten en zeer belangrijke klachten weggelachen. Het onderzoek zal uitwijzen dat er zeer zware fouten zijn begaan, niet één keer, maar meerdere." Daarom hebben de ouders nu besloten klacht in te dienen bij Comité P dat toeziet op de politie.