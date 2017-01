Ouders van jonge verkrachter smeken in de rechtbank op hun knieën om vergiffenis

De ouders van de dader vielen maandag in de Brugse rechtbank op hun knieën om vergiffenis te vragen aan de ouders van het achttienjarige slachtoffer. Maar vergiffenis kwam er niet.

Op 21 november 2015 ging het toen zeventienjarige slachtoffer met haar vriendje mee naar een Oostends jeugdhuis. Daar ontmoetten ze de zes andere jongelui, tussen 14 en 25 jaar oud - met wie ze het feestje verderzetten in een kelderappartement in de Frère Orbanstraat. De zeven jongelui gaven het meisje flink wat alcohol te drinken tot ze uiteindelijk bewusteloos raakte. Hierna werd ze brutaal verkracht. De feiten kwamen pas in januari vorig jaar bij toeval aan het licht.

Naar aanleiding van een foto waarop een van de minderjarige verdachten poseerde met een machinegeweer, schakelde zijn school de politie in. Op zijn gsm werden filmpjes van de groepsverkrachting aangetroffen. Op die manier konden de daders gevat worden en de vier meerderjarigen werden voor de strafrechter gedaagd. Zij kregen in november vorig jaar elk zeven jaar effectieve celstraf, hoewel het openbaar ministerie slechts vijf jaar gevraagd had. De stelling van de verdediging dat het om een uit de hand gelopen drankfestijn ging in combinatie met cultuurverschillen werd door de rechter van tafel geveegd.

"Het staat vast dat het slachtoffer weerloos was en het is weerzinwekkend dat er desondanks zonder scrupules gelachen en gezongen werd door de daders", klonk het toen in het vonnis. De vier hebben intussen beroep aangetekend tegen hun veroordeling. Twee van de drie minderjarige daders kregen een sanctie van de jeugdrechter. De derde minderjarige D.A. (intussen 18) werd uit handen gegeven door de jeugdrechter en verscheen maandag voor de correctionele rechtbank in Brugge. Het openbaar ministerie vorderde voor de jongeman zeven jaar effectieve celstraf.

Omdat de ouders van D.A. op het moment van de verkrachting nog aansprakelijk waren voor zijn daden werden zij mee voor de rechter gedaagd. Hun oudste en jongste zoon waren ook bij de verkrachting betrokken. De jongste kreeg een sanctie van de jeugdrechter, de oudste zeven jaar cel. Tijdens de pleidooien afgelopen maandag vielen ze op hun knieën om vergiffenis te vragen aan de ouders van het meisje, die als burgerlijke partijen naar de rechtbank waren afgezakt. Maar de ouders van het slachtoffer reageerden niet op hun smeekbede. De verdediging verwees net als bij de eerdere rechtszaak naar culturele verschillen. Voorts werd ook verwezen naar het feit dat de drie broers ontspoord waren nadat de vierde broer in Irak door een bomauto om het leven kwam. De uitspraak volgt op 28 februari.

