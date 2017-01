Ouders van jong Porscherijdertje blijven de feiten staalhard ontkennen

De ouders die hun 10-jarige zoon met hun Porsche door de bebouwde kom door Jabbeke lieten razen, moesten zich dinsdagmorgen in de Brugse politierechtbank verantwoorden. Hun advocaat kwam voor allebei de vrijspraak vragen. En daarvoor probeerde hij het hele onderzoek af te breken. "Dat filmpje is bewerkt", klonk het. "En wie zegt dat dat om mijn cliënten gaat? Dat hele onderzoek is met een gesloten vizier gevoerd. Tunnelvisie. Nooit is men er van uitgegaan dat het misschien niet om die mensen ging."

"Geen ongevallen, da's puur toeval"

Voor het parket is het nochtans duidelijk: De ouders lieten hun 10-jarige jongen met de peperdure bolide rijden. "Weerzinwekkend", noemde de procureur het. "Het is spijtig om te zien dat er nog altijd mensen zijn die de meest principiële verkeersregels aan hun laars lappen. Ze nemen er zelfs met het hele gezin aan deel en verspreiden hun exploten dan publiekelijk. Dat er hier geen ongevallen gebeurd zijn, is puur toeval. Dat voertuig reed aan een onverantwoorde snelheid door de bebouwde kom."

Volgens de procureur was het bovendien duidelijk dat het niet de eerste keer was dat het jongetje met een wagen reed. "Een Porsche bestuur je niet zomaar zonder voorkennis", klonk het. "Het was zeker niet de eerste keer dat hij met die wagen reed." De procureur vroeg een boete van 3.000 euro en een rijverbod van drie maanden.

De ouders werden verschillende keren door de politie uitgenodigd voor een verhoor. Ze daagden eerst niet op, maar kwamen later toch een verklaring afleggen. "Dat filmpje dateert van meer dan een jaar geleden", zeiden ze aan de speurders. "Voor de rest gaan we ons op ons zwijgrecht beroepen." Een stedenbouwkundige vergunning en een specifieke silo aan een bouwwerf toonden echter aan dat de video tussen januari en maart 2016 gemaakt werd.

Delen "Ze hebben heel veel schrik voor de pers en als ze naar de rechtbank komen, kunnen ze die niet onlopen"

Hun advocaat kwam daar in de rechtbank nog een schepje bovenop doen. Hij vroeg de vrijspraak voor allebei. En daarvoor ontkende hij bijna het licht van de zon. "Dat filmpje is bewerkt en rechtstreeks van de website van een krant geplukt", klonk het. "Het parket beschikt niet over het originele filmpje. Het is dan ook helemaal niet zeker dat dat om mijn cliënten en hun zoon gaat. Die wagen was op dat moment trouwens verkocht."

Week uitgesteld

De politierechter stelde de zaak een week uit. Hij zou de ouders in kwestie graag spreken. "Die mensen hebben een blanco strafregister. Misschien gaat het om een eenmalige misser. Maar een dialoog kan hier misschien wel het een en ander uitklaren. Ik ga ze niet verplichten, maar zou ze wel graag spreken", zei de rechter. De advocaat van het koppel beloofde de boodschap door te geven. Maar het ziet er niet naar uit dat die op de uitnodiging zullen ingaan. "Ze hebben heel veel schrik voor de pers. En als ze persoonlijk naar de rechtbank komen, kunnen ze die niet ontlopen."

