Opletten geblazen: valse bankbiljetten duiken op in Kortrijk

De winkelbediende was gelukkig alert en zag onmiddellijk dat de briefjes vals waren. De namaak was van slechte kwaliteit. De winkelbediende verwittigde onmiddellijk de politie en het preventieteam van de stad.

Het WIN (Winkel Informatie Netwerk) schoot meteen in actie en verspreidde telefonisch een waarschuwing naar alle aangesloten leden. Het is belangrijk dat alle handelaars en horeca-uitbaters op de hoogte worden gebracht van deze feiten, want het is niet de eerste keer dat er valse bankbiljetten opduiken. Op de Kerstmarkt in Kortrijk was er al een poging om een vals bankbiljet van 20 euro uit te geven. Ook toen lukte dit niet dankzij de alerte handelaar.

Personen met meer informatie over dergelijke feiten kunnen terecht op het mailadres meldpunt@pzvlas.be of via de meldfunctie op de gratis app 'Digiloket PZ Vlas'.

De politie vraagt verder steeds naar het nummer 101 te bellen bij het zien van verdachte gedragingen, personen of voertuigen (geef dan ook de nummerplaat mee).

Deel dit bericht gerust verder.

(ds)