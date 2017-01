Opgelet: Valse parkeerwachter in Izegem!

De stad wil de Izegemnaars en bezoekers hierover informeren en dringt aan op extra waakzaamheid. Een parkeerboete mag je nooit rechtstreeks aan de parkeerwachter betalen. Dit doe je steeds per overschrijving of aan het loket van het parkeerbedrijf. Wanneer je aangesproken wordt om een parkeerovertreding onmiddellijk te betalen, ga je hier dus niet op in en meld je dit zo snel mogelijk bij de politie.