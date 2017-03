Openbaar Ministerie wil drie getuigen

De getuigenis van hoofdinspecteur David Roelant zal mogelijk een hele tijd in beslag nemen. De verdediging heeft al aangedrongen om de powerpoint vooraf te ontvangen. De voorzitter stelde voor om alle getuigenverhoren op te nemen. Correctioneel is het immers verplicht om een samenvatting van de getuigenis te laten akteren door de griffier, maar dat zou telkens ettelijke uren extra in beslag nemen. Ook de wetsdokter en de wapendeskundige kunnen volgens het OM nuttige getuigen zijn. "Op de reconstructie is gebleken dat er voor hen alleszins heel wat vragen waren", aldus Céline D'Havé. "In het oproepen van moraliteitsgetuigen zien we geen relevantie."

Het openbaar ministerie nam ook standpunt in over de bevoegdheid van de rechtbank, maar vindt dat een correctioneel proces genoeg garanties biedt. Bovendien zouden vragen aan het Grondwettelijk Hof alleen maar tijdsverlies veroorzaken, terwijl de vier beklaagden nog steeds in voorhechtenis zitten. Het parket is ook van oordeel dat 30 jaar cel de maximumstraf is.

(BELGA)