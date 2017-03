Openbaar Ministerie vordert 25 jaar voor moord in Oostende

Die bewuste ochtend belde een buurvrouw rond 9 uur de hulpdiensten. Ze had lawaai gehoord en zag een grote plas bloed liggen in de gang. Toen de politie aankwam, maakte Flora Dzelili onmiddellijk duidelijk dat haar man haar wou vermoorden. "Ze was zelf gewond aan haar rechterhand en ze staarde wezenloos voor zich uit", aldus procureur Céline D'Havé. Het appartement zat onder het bloed, maar van chaos of wanorde was geen sprake.

Uit de autopsie bleek dat Neat Topojani door 18 messteken getroffen was, waarvan 16 in de halsstreek en twee in de rug. De luchtpijp, de slokdarm, de longkwabben en de halsslagader van het slachtoffer waren door de steken doorboord. Als motief voor de steekpartij verwijst Dzelili onmiddellijk naar het opvliegende en tirannieke karakter van haar partner. Een discussie die de avond ervoor gestart was, zou die ochtend uit de hand zijn gelopen.

Helemaal geen tiran

"Maar haar leugens stapelen zich op. Hij zou haar zogezegd bij de keel gegrepen hebben, maar daar worden geen sporen van teruggevonden. We stellen ook vast dat hij absoluut niet van plan was om hun zoontje mee te nemen naar Macedonië." Uit de getuigenverklaringen bleek zelfs dat Topojani eigenlijk een liefdevolle en respectabele man was. "De tiran blijkt in werkelijkheid een brave man. Hij zit zodanig onder de knoet van Flora dat zijn vrienden hem er zelfs mee uitlachen."

Het openbaar ministerie stelde vast dat de beklaagde zelf veel minder positief uit de verf kwam. Zo was ze tijdens haar relatie met het slachtoffer nog getrouwd. "Ze is labiel, agressief en dominant. De problemen binnen het koppel worden exclusief door Flora veroorzaakt. De rol van haar vader loopt ook als een rode draad door het dossier." In de zomer van 2014 legde Topojani zelfs klacht neer naar aanleiding van doodsbedreigingen door haar vader.

"Zwaarste straf komt nog"

Over het oogmerk tot doden bestaat volgens Céline D'Have niet de minste twijfel. "Ze raakt hem in de meest vitale streek van het lichaam. Ze heeft zijn laatste adem letterlijk ontnomen." De steekpartij ging van start in de slaapkamer. "Maar daarna is ze hem achternagelopen. Ze kon dus perfect langs de voordeur naar buiten vluchten. Ze beslist toch weer te steken, wanneer hij op de grond ligt en helemaal geen dreiging meer vormt." Ook het feit dat ze hun zoontje de avond ervoor bij haar ouders liet, wijst volgens het OM op voorbedachtheid.

Anderzijds stelde de procureur vast dat de beklaagde nog over een blanco strafblad beschikt. "En haar zwaarste straf komt nog wanneer ze haar kinderen moet vertellen wat ze met hun vader heeft gedaan. Ik vorder voor haar een gevangenisstraf van 25 jaar."

