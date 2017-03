Op 27 maart beslissing over getuigen in Kasteelmoord

Tijdens de inleidende zitting op het proces van de kasteelmoord hebben alle partijen uitgelegd welke getuigen ze willen oproepen. Het gaat in totaal om ongeveer 30 mensen die op één of andere manier met het onderzoek te maken hebben. Zo wil het OM de wetsdokter, de wapendeskundige en de belangrijkste speurder oproepen.

De rechtbank heeft donderdag nog niet beslist welke getuigen ook effectief zullen opgeroepen worden. Daarover volgt op maandag 27 maart een uitspraak. Voorzitter Els D'Hooghe wilde die verhoren al half april laten plaatsvinden. De zaak zou in dat geval al eind mei gepleit kunnen worden. Op vraag van de verschillende advocaten gaat dat plan niet door. De getuigen zullen op 2, 3, 4 en eventueel 5 mei gehoord worden. Daarna wordt pas beslist wat er verder moet gebeuren, maar de pleidooien zullen wellicht tot na de zomer uitgesteld worden.

Ook over de openbare zitting heeft de rechtbank zich nog niet uitgesproken. Alle partijen krijgen tot 27 maart de tijd om hierover conclusies op te stellen. Daarna wordt pas beslist welke delen van het proces met gesloten deuren zullen behandeld worden.

De inleidende zitting in zaal A van de correctionele rechtbank was rond 13.30 uur afgelopen. Mogelijk zullen de volgende procesdagen in de assisenzaal plaatsvinden. "Dit is een totaal ongeschikte zaal, terwijl in de kapel (de assisenzaal, nvdr.) alle voorzieningen aanwezig zijn", aldus meester Kris Vincke. Iedereen sloot zich aan bij het voorstel van de advocaat van Pierre Serry.

