Ook in West-Vlaanderen onderzoek naar uitkeringen Syriëstrijders

De verdachten kunnen hiervoor voor de correctionele rechtbank gedaagd worden. In de afdeling Brugge/Veurne zijn momenteel vijf tot tien dergelijke dossiers hangende. "Die problematiek is inderdaad ook bij ons bekend", aldus Filiep De Ketelaere van het arbeidsauditoraat. "Die onderzoeken zijn volop lopende en er wordt dus gekeken in welke mate bepaalde uitkeringen kunnen teruggevorderd worden." Ook een schorsing door de RVA behoort tot de mogelijkheden. "Zeker bij grote bedragen kan de zaak ook voor de correctionele rechtbank gebracht worden."

De Brugse correctionele rechtbank behandelt regelmatig dossiers van onterecht verkregen uitkeringen. Voorlopig moesten zich nog geen Syriëstrijders hiervoor verantwoorden, maar dat kan binnenkort veranderen. Op het terrorismeproces tegen een groep Tsjetsjeense Oostendenaars bleek bijvoorbeeld dat Ruslan D. (35) zich tijdens zijn periode in Syrië liet "vervangen" door zijn broer. Die zorgde er met de identiteitskaart van de Syriëstrijder voor dat hij toch een invaliditeitsuitkering bleef ontvangen. Ruslan D. kreeg voor zijn rol in het terreurdossier acht jaar cel. Zijn broer werd tot twee jaar cel veroordeeld, maar tekende al beroep aan.

In de afdeling Kortrijk/Ieper zijn geen dossiers van onterechte uitkeringen voor Syriëstrijders hangende. In december 2015 werd aan de politiezones wel gevraagd of ze weet hadden van dergelijke gevallen, maar dat leverde dus niets op.

(Belga)