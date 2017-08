Ontsnapte verdachte in Antwerpen was opgepakt voor inbraak in Knokke

Op camerabeelden aan de woning in Knokke was te zien hoe twee vrouwen dinsdagochtend eerst een voorverkenning deden. Twee uur later betraden twee mannen met een kap over het hoofd de woning. Ze stalen juwelen met een grote waarde. Opvallend genoeg waren de bewoners gewoon thuis tijdens de inbraak, maar hebben ze van de feiten niets gemerkt.

Twee Albanese verdachten konden enkele uren later al gevat worden in Antwerpen. Ze werden overgebracht naar het cellencomplex van het politiegebouw aan de Noorderlaan, maar daar ging het mis. Rond 16.35 uur slaagde E.J. (25) er immers in om te ontsnappen. Van hem ontbreekt voorlopig elk spoor. Ook de vrouwen die de voorverkenning uitvoerden, zijn nog niet ingerekend.

H.J. (26) zal donderdag voor de Brugse onderzoeksrechter geleid worden op verdenking van diefstal met braak. Dan zal beslist worden over zijn aanhouding.