Ontevreden werknemer steelt uit wraak kluis uit restaurant in Knokke

Een 61-jarige werknemer van restaurant Le Héros in Knokke-Heist zat even in de cel omdat hij de kluis van zijn baas had gestolen. Die had hem even voordien bedankt voor bewezen diensten. De man werkte er sinds september in de keuken, maar bleek geregeld te stelen uit het restaurant. "Op de camerabeelden zag ik hoe hij voedingswaren mee naar huis nam", zegt zaakvoerder Stefaan Lammens. "Hij kende niets van de keuken, maar uit...